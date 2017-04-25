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СМИ: Лёв может сменить Зидана на посту тренера "Реала" в случае неудачи в Лиге чемпионов

Спорт
25 апреля, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
По сообщению испанского издания AS, Зидан покинет пост главного тренера "Реала", если не выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов
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Йоахим Лев

Йоахим Лев

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может стать наставником испанского "Реала", если клуб из Мадрида не завоюет ни одного трофея в текущем сезоне. Об этом сообщает испанское издание AS.

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Отмечается, что нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может быть отправлен в отставку в случае, если клуб не выиграет Лигу чемпионов или чемпионат Испании. Также сообщается, что руководство "Реала" рассматривает итальянца Антонио Конте ("Челси") и аргентинца Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") в качестве возможной замены Зидану.

В октябре прошлого года Лёв продлил соглашение с Немецким футбольным союзом до окончания чемпионата Европы 2020 года. Предыдущий контракт немецкого тренера заканчивался в июле 2018 года.

Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством команда завоевала бронзу и золото чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, становилась серебряным призером чемпионата Европы 2008 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 гг. В 2014 году Лёв был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.

На клубном уровне он тренировал "Штутгарт", который под его руководством стал обладателем Кубка Германии, а также финалистом Кубка обладателей кубков УЕФА сезона-1997/98. После этого возглавлял турецкий "Фенербахче", немецкий "Карлсруэ", австрийские "Тироль" и "Аустрию".

Зидан возглавил "Реал" по ходу прошлого сезона и в итоге привел клуб к победе в Лиге чемпионов и завоеванию Суперкубка УЕФА. В текущем чемпионате Испании "Реал" делит с "Барселоной" первое место (по 75 очков), но мадридцы провели на один матч меньше (32 игры). В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет против мадридского "Атлетико".

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