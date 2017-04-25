"Торонто" вышел вперед в стартовой серии плей-офф НБА с "Милуоки"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Торонто" на своем паркете разгромил "Милуоки" со счетом 118:93 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо, набравший 30 очков. Среди баскетболистов "Торонто" больше всех очков в активе Нормана Пауэлла (25).

"Торонто" вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2.

Шестая игра между командами пройдет на домашнем паркете "Милуоки" в ночь на пятницу.