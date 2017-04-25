"Атланта" победила "Вашингтон" и сравняла счет в серии 1/8 финала плей-офф НБА

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Атланта" дома одержала победу над "Вашингтоном" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 111:101.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, в его активе 32 очка. У "Атланты" больше всех баллов в активе форварда Пола Миллсопа (19).
Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2.
Пятая игра пройдет в ночь на четверг в Вашингтоне.