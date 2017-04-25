"Атланта" победила "Вашингтон" и сравняла счет в серии 1/8 финала плей-офф НБА

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Атланта" дома одержала победу над "Вашингтоном" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 111:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, в его активе 32 очка. У "Атланты" больше всех баллов в активе форварда Пола Миллсопа (19).

Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2.

Пятая игра пройдет в ночь на четверг в Вашингтоне.