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"Атланта" победила "Вашингтон" и сравняла счет в серии 1/8 финала плей-офф НБА

Спорт
25 апреля, 5:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Четвертая игра стартовой серии завершилась победой "Атланты" со счетом 111:101
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Атланта" дома одержала победу над "Вашингтоном" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 111:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, в его активе 32 очка. У "Атланты" больше всех баллов в активе форварда Пола Миллсопа (19).

Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2.

Пятая игра пройдет в ночь на четверг в Вашингтоне.

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