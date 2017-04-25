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Михайлов: Третьяк на посту главы ФХР изменил российский хоккей к лучшему

Спорт
25 апреля, 8:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам Бориса Михайлова, одной из заслуг Третьяка на посту главы ФХР является то, что он сделал для преимущества вратарей-россиян в отечественном чемпионате
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Вратарь сборной России Сергей Бобровский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (слева направо)

Вратарь сборной России Сергей Бобровский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (слева направо)

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк многое сделал для того, чтобы российский хоккей изменился к лучшему. Об этом ТАСС рассказал партнер Третьяка по ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, участник Суперсерий с канадскими хоккеистами Борис Михайлов.

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Во вторник трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, участник Суперсерий, Третьяк отмечает 65-летие. Он руководит Федерацией хоккея России с 2006 года. При нем сборная России становилась чемпионом мира в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.

"Это авторитетный человек, он много сделал для того, чтобы в нашем хоккее было преимущество вратарей-россиян. Посмотрите, сколько наших хороших вратарей играет не только в КХЛ, но и за границей, - сказал Михайлов. - До его прихода все беды сваливали на федерацию хоккея, много было отказников, которые не хотели ехать в сборную, говоря, что во всем виновата федерация. Когда он стал президентом, все изменилось к лучшему - ребята осознали, что выступают не за федерацию, а за любимую страну, где начинали свой путь".

В 2007 году Третьяк инициировал введение в чемпионате России налога в виде нескольких миллионов рублей на иностранных вратарей, который клубы платили за каждого голкипера, не имевшего права выступать в сборной России. Позднее это правило было отменено, но именно в этот период времени стали проявлять себя, в частности, голкиперы Сергей Бобровский и Семен Варламов, ставшие потом одними из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.

По воспоминанию Михайлова, в бытность вратарем Третьяк мало пропускал голов. "Это было его отличительной чертой, я редко помню, чтобы он пропускал три гола - для него две шайбы было пределом. Он очень много тренировался, в коллективе он вел себя очень достойно, был общительным со всеми. Относился ко всем с уважением, так же как относились и к нему, хотя он был молодым в команде", - вспомнил Михайлов.

Третьяк работал в тренерском штабе сборной России на Олимпийских играх 1998 и 2002 годов, когда россияне выиграли, соответственно, серебряные и бронзовые медали. "С ним вместе как тренер я не работал. Но знаю, что когда он передавал опыт вратарям сборной, то о нем были очень хорошие отзывы: очень хороший, внимательный, есть чему у него поучиться", - подчеркнул он.

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