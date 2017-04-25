Французского велогонщика избили бейсбольной битой во время тренировки

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Французский велогонщик Йохан Оффредо, выступающий за бельгийскую команду Wanty-Groupe Gobert, подвергся нападению во время тренировки. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в своем Facebook.
"Я не мог представить себе, что велоспорт может быть связан с опасностью для жизни, - написал 30-летний велогонщик. - Сегодня я стал жертвой нападения с бейсбольной битой, во время тренировки с двумя друзьями. Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу, но помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, но расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта, я не хочу, чтобы мои дети тренировались, это слишком опасно".
При этом гонщик не уточнил, сколько было нападавших и обратился ли он в полицию.
Наивысшим достижением Оффредо в карьере является седьмое место в престижной классической однодневке "Милан - Сан-Ремо" (2011 год).