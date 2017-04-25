Генсек ФИФА Самура надеется, что в вопросе телеправ на ЧМ-2018 будет найден компромисс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура выразила надежду, что в вопросе продажи российским компаниям телевизионных прав на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будет найден компромисс. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Переговоры с ФИФА о покупке телеправ ведут Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ".

"Не секрет, что мы находимся в стадии ежедневных переговоров. Большего я сказать не могу, но надеюсь, что мы найдем компромисс. Главное, чтобы болельщики получили возможность наблюдать за трансляциями матчей", - сказала Самура.

"ФИФА необходимы доходы от продажи телеправ, потом эти средства будут направлены на развитие футбола. Кроме того, это поможет нам выполнить наши финансовые обязательства перед оргкомитетом. Каждый цент будет потрачен максимально профессионально, прозрачно и в интересах футбола", - подчеркнула она.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете". Также интервью будет показано в эфире телеканала "Россия 24".