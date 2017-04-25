Самура: российские власти строго выполняют все обязательства по ЧМ-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство России строго выполняет все взятые на себя обязательства относительно подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно заявлял, что чемпионат мира в России станет лучшим в истории.
"Я абсолютно согласна с ним, - сказала Самура. - Российские власти строго выполняют все взятые на себя обязательства. Мы в хороших отношениях и с правительством, и с оргкомитетом, и с городами-организаторами. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира, потому что Россия - великая держава, а футбол - красивейший вид спорта".
"Мир переживает очень непростое время, и многим людям чемпионат мира и Кубок конфедераций позволят отвлечься от проблем. Я настаиваю на том, что люди, которые приедут в Россию, увидят нечто потрясающее. Они смогут лучше узнать Россию, познакомиться с ее культурным разнообразием", - добавила она.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах России.
Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете". Также интервью юудет показано в эфире телеканала "Россия 24".