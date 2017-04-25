ФИФА до Кубка конфедераций подпишет соглашения с новыми спонсорами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подпишет соглашения с новыми спонсорами до Кубка конфедераций, который стартует в середине июня в четырех городах России.

Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"После того, как мы преодолели кризис в ФИФА, нам было необходимо восстановить имидж организации и показать миру серьезность наших намерений относительно реформ. Нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуть доверие", - отметила она.

"Две недели назад я была в Китае, чтобы подписать новое соглашение с компанией Hisense. Сейчас мы ведем переговоры о привлечении новых международных партнеров. Конкретизировать я пока не могу, но можно сказать, что до Кубка конфедераций у ФИФА появятся новые спонсоры", - добавила Самура.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете". Также интервью будет показано в эфире телеканала "Россия 24".