СМИ: футболист "Реала" Иско продлит контракт с клубом до 2022 года

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Испанский полузащитник мадридского "Реала" Иско заключит новое соглашение с клубом, которое будет рассчитано до 2022 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Действующий контракт истекает в июле 2018 года. Иско перешел в "Реал" в 2013 году из "Малаги". Согласно новому соглашению, зарплата полузащитника будет увеличена в два раза и составит €6 млн без учета премий. Он станет седьмым игроком в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 35 матчей, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Иско выступает за мадридский клуб с 2013 года. Он стал в составе команды чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и двукратным победителем клубного чемпионата мира.

В составе сборной Испании он выступает с 2013 года.