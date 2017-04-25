Команда из системы "Куньлуня" в ВХЛ будет базироваться не в Харбине, а в Пекине

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Команда из системы китайского "Куньлунь Ред Стар", готовящаяся выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), будет проводить домашние игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Куньлуня".

Ранее сообщалось, что клуб будет играть домашние матчи в ВХЛ в Харбине. Команда будет называться "Куньлунь Ред Стар Кэпитал". Главным тренером команды является Алексей Тертышный.

Чемпионом ВХЛ в прошедшем сезоне стал фарм-клуб столичного "Динамо" - одноименный клуб из Балашихи.