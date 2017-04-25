Определился состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова включены в заявку сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет с 19 по 21 мая в Будапеште. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"В чемпионате Европы у нас будут участвовать три взрослые спортсменки, - заметил представитель федерации. - Это Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины. Они будут выступать в личной программе и выполнят в сумме восемь упражнений, а сборная, обладательница командного золота, должна будет набрать наивысшую сумму оценок по итогам шести лучших упражнений. Саша и Дина будут делать по три упражнения, Арина - два".

В групповых упражнениях на ЧЕ-2017 будут соревноваться только юниорские команды. "Россию на этом турнире будут представлять Диана Менжинская, Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Елизавета Богацкова, Ксения Маркова и Дарья Перевозчикова", - сообщил собеседник агентства.