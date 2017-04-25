Крылов 2 июня проведет бой с американцем Ньютоном

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный боец ММА Никита Крылов проведет поединок с американцем Эмануэлем Ньютоном 2 июня в Санкт-Петербурге на турнире Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.
"Соперником Крылова станет Ньютон", - сказал собеседник агентства.
Крылов ранее не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и продолжит карьеру в Fight Nights. Всего на счету 25-летнего спортсмена 21 победа и пять поражений.
Ньютон известен по своим выступлениям в организации Bellator, где он дважды побеждал известного бойца Мохаммеда "Мо" Лаваля. Всего в активе американца 26 побед и 12 поражений.