Крылов 2 июня проведет бой с американцем Ньютоном

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный боец ММА Никита Крылов проведет поединок с американцем Эмануэлем Ньютоном 2 июня в Санкт-Петербурге на турнире Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

"Соперником Крылова станет Ньютон", - сказал собеседник агентства.

Крылов ранее не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и продолжит карьеру в Fight Nights. Всего на счету 25-летнего спортсмена 21 победа и пять поражений.

Ньютон известен по своим выступлениям в организации Bellator, где он дважды побеждал известного бойца Мохаммеда "Мо" Лаваля. Всего в активе американца 26 побед и 12 поражений.