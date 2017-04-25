Рижский ХК "Динамо" предложил тренеру сборной Латвии Хартли возглавить клуб

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рижское "Динамо" сделало предложение главному тренеру сборной Латвии по хоккею Бобу Хартли возглавить команду в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.
"У нас был серьезный разговор с ним, мы предложили ему возглавить нашу команду после чемпионата мира, с моей стороны ему было предложено подумать об этом. Он согласился подумать и сказал, что готов рассматривать наши предложения и согласовать условия. Будет ли это сделано, время покажет", - сказал Савицкис.
"Мы договорились в этом плане работать в нормальном темпе. Долго мы бы не хотели тянуть, поскольку есть и другие кандидаты", - добавил он.
Нынешним главным тренером команды является Нормунд Сейейс. "Динамо" по итогам сезона в Континентальной хоккейной лиге не попало в плей-офф.