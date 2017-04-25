Вратарь Бобровский не будет вызван в сборную России по хоккею на ЧМ-2017

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею не будет приглашать на чемпионат мира вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергея Бобровского. Об этом сообщил тренер вратарей команды Рашит Давыдов, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

К турниру из вратарей, выступающих в НХЛ, готовится голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Также приглашены Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА), игравший в составе олимпийской сборной против французов и швейцарцев.

"Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере, - сказал Давыдов. - Бобровский, безусловно, вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну, Сергей прошел с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде".

"В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде", - добавил тренер.

28-летний Бобровский по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Вратарь "Коламбуса" вошел в список претендентов на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. В групповом раунде россияне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.