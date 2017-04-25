Вратарь Василевский будет первым номером в сборной России по хоккею на ЧМ

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский будет первым номером сборной России на чемпионате мира. Об этом тренер вратарей команды Рашит Давыдов, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Василевский готовится в составе команды в Новогорске. Также в сборную вызваны Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА). Ранее Давыдов сообщил, что тренерский штаб не будет вызывать на чемпионат мира голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского.

"Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера", - сказал Давыдов.

Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сыграл за "Тампу" 50 матчей, в которых пропускал в среднем 2,61 шайбы. Голкипер является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, входил в заявку команды на Кубок мира прошлого года, но не провел за команду ни одного матча на турнире.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.