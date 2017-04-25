Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вратарь Василевский будет первым номером в сборной России по хоккею на ЧМ

Спорт
25 апреля, 12:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Также в команду вызваны Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА)
Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский будет первым номером сборной России на чемпионате мира. Об этом тренер вратарей команды Рашит Давыдов, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Смотрите также
Сергей Бобровский
Вратарь Бобровский не будет вызван в сборную России по хоккею на ЧМ-2017

Василевский готовится в составе команды в Новогорске. Также в сборную вызваны Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА). Ранее Давыдов сообщил, что тренерский штаб не будет вызывать на чемпионат мира голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского.

"Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера", - сказал Давыдов.

Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сыграл за "Тампу" 50 матчей, в которых пропускал в среднем 2,61 шайбы. Голкипер является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России, входил в заявку команды на Кубок мира прошлого года, но не провел за команду ни одного матча на турнире.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
7
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
Темы дня
Загрузка...
Реклама