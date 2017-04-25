ФХР уверена, что чемпионат России и дальше будет проводиться в рамках КХЛ

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что организация подпишет новый договор с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) о проведении в ее рамках чемпионата страны. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

Договор между КХЛ и ФХР, заключенный в июле 2014 года, истекает в нынешнем году. По условиям соглашения, чемпионат КХЛ имеет статус чемпионата страны, победитель определяется по итогам плей-офф. В сезоне-2014/15 чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата лиги.

"Мы будем вести переговоры, уверен, что договоримся. У нас хорошие отношения с КХЛ, не думаю, что возникнут проблемы. Диалог на эту тему уже идет. Мы на правильном пути", - сказал Третьяк.

Чемпионаты России в рамках КХЛ проводятся с 2008 года.