Третьяк: сборная России по хоккею прибудет в Южную Корею за две недели до Олимпиады

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеисты сборной России приедут в Южную Корею за две недели до старта Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось о том, что ФХР выбирает место для подготовки сборной к Олимпиаде. Назывались Дальний Восток, подмосковный Новогорск и одна из южнокорейских баз. Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) в марте провели два матча в Пхенчхане с командой Южной Кореи.

"У нас ездила в Корею олимпийская сборная, исполнительный директор ФХР. Условия хорошие. Мы склоняемся к подготовке там. Команда приедет туда за две недели до начала олимпийского турнира", - сказал Третьяк.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.