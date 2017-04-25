Третьяк: ФХР может попросить местные власти и спонсоров помочь ТХК

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация хоккея России (ФХР) может обратиться к местным властям или потенциальным спонсорам с просьбой помочь тверскому клубу Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ТХК. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
Генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов в понедельник сообщил ТАСС, что команда может не сыграть в следующем сезоне, поскольку у нее нет источника финансирования. Клуб испытывал финансовые трудности по ходу сезона-2016/17, которые удалось решить, в частности, благодаря обращению ФХР к губернатору Тверской области Игорю Рудене.
"Мы разговаривали с губернатором. Финансово мы помочь не можем, только диалогом с властями или спонсорами. Как дальше сложится, трудно сказать", - сказал Третьяк.
ТХК в прошедшем сезоне сумел выйти в плей-офф ВХЛ, где уступил в первом раунде.