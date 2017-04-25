Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеистки устроили массовую драку в матче чемпионата Казахстана

Спорт
25 апреля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Потасовка произошла в очной встрече между первой и второй командами чемпионата
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Хоккеистки клубов "Томириса" и "Айсулу" устроили массовую драку в матче чемпионата Казахстана. Об этом сообщает казахстанский портал "Шайба".

Драка произошла во время матча последнего тура чемпионата Казахстана. Причины потасовки неизвестны.

"Айсулу" победил со счетом 2:0 в матче и стал чемпионом Казахстана, "Томирис" занял второе место.

Драка

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
4
В Саратовской области подростка покусал лев
5
Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама