Хоккеистки устроили массовую драку в матче чемпионата Казахстана

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Хоккеистки клубов "Томириса" и "Айсулу" устроили массовую драку в матче чемпионата Казахстана. Об этом сообщает казахстанский портал "Шайба".
Драка произошла во время матча последнего тура чемпионата Казахстана. Причины потасовки неизвестны.
"Айсулу" победил со счетом 2:0 в матче и стал чемпионом Казахстана, "Томирис" занял второе место.