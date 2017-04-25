Хоккеистки устроили массовую драку в матче чемпионата Казахстана

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Хоккеистки клубов "Томириса" и "Айсулу" устроили массовую драку в матче чемпионата Казахстана. Об этом сообщает казахстанский портал "Шайба".

Драка произошла во время матча последнего тура чемпионата Казахстана. Причины потасовки неизвестны.

"Айсулу" победил со счетом 2:0 в матче и стал чемпионом Казахстана, "Томирис" занял второе место.

Драка