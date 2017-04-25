Росгвардия: грубых нарушений правопорядка на матче "Ростов" - "Спартак" не зафиксировано

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Правоохранительные органы не допустили грубых нарушений на матче 24-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Росгвардии.
В субботу "Ростов" на домашней арене победил "Спартак" со счетом 3:0. Позже в интернете появилась видеозапись конфликта между сотрудниками ОМОН с болельщиками гостевой команды.
"В охране общественного порядка во время проведения футбольного поединка совместно с другими правоохранительными органами принимало участие более 360 сотрудников Росгвардии: бойцы ОМОН, военнослужащие Северо- Кавказского округа и специалисты авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Ростовской области. В отношении нарушителей общественного порядка правоохранительными органами составлено 13 административных протоколов. Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений правоохранительных органов грубых нарушений правопорядка и противоправных действий не допущено", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Также ТАСС рассказали, что на матче присутствовало около 12 тысяч зрителей, в том числе около 3 тысяч болельщиков столичной команды.
Ближайший матч "Спартак" проведет на домашней арене против екатеринбургского "Урала" во вторник.