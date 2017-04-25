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ХК СКА продлил контракт с нападающим Кетовым

Спорт
25 апреля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Новое соглашение с форвардом рассчитано на три года
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА продлил контракт с нападающим Евгением Кетовым на три года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Кетов выступает за СКА с сезона-2013/14. В составе петербургского клуба нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. На счету 31-летнего форварда в прошедшем сезоне 65 матчей, в которых он забросил 15 шайб и сделал шесть результативных передач.

СКА стал обладателем Кубка Гагарина в прошедшем сезоне, обыграв в финале магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

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