Иванов: "Урал" не будет оспаривать дисквалификацию футболиста Павлюченко

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Урал" не будет оспаривать дисквалификацию нападающего команды Романа Павлюченко, наложенную на игрока после матча 24-го тура чемпионата России с "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова после того, как тот предъявил вторую желтую карточку игроку "Урала" Эрику Бикфалви. Павлюченко пропустит матч во вторник со "Спартаком", еще на два встречи он дисквалифицирован условно с испытательным сроком в шесть месяцев.
"Считаю, что наказать Романа за агрессивное поведение нужно было, но, по моему мнению, на это надо было посмотреть глубже, с чего это все началось, - сказал Иванов. - Арбитр ошибся, и случившееся - реакция на несправедливость, вот и все. То, что Роман не сдержался, не красит его, и КДК вынес справедливое решение. У Романа никогда в жизни этого не было, поэтому мы довольны таким решением и никакой апелляции подавать не будем".
Следующий матч "Урал" проведет во вторник со "Спартаком" в Москве.