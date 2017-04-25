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Иванов: "Урал" не будет оспаривать дисквалификацию футболиста Павлюченко

Спорт
25 апреля, 14:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Форвард "Урала" пропустит матч во вторник со "Спартаком", еще на два встречи он дисквалифицирован условно с испытательным сроком в шесть месяцев
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Президент "Урала" Григорий Иванов

Президент "Урала" Григорий Иванов

© Евгений Харенко/Футбольный клуб "Урал"

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Урал" не будет оспаривать дисквалификацию нападающего команды Романа Павлюченко, наложенную на игрока после матча 24-го тура чемпионата России с "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова после того, как тот предъявил вторую желтую карточку игроку "Урала" Эрику Бикфалви. Павлюченко пропустит матч во вторник со "Спартаком", еще на два встречи он дисквалифицирован условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

"Считаю, что наказать Романа за агрессивное поведение нужно было, но, по моему мнению, на это надо было посмотреть глубже, с чего это все началось, - сказал Иванов. - Арбитр ошибся, и случившееся - реакция на несправедливость, вот и все. То, что Роман не сдержался, не красит его, и КДК вынес справедливое решение. У Романа никогда в жизни этого не было, поэтому мы довольны таким решением и никакой апелляции подавать не будем".

Следующий матч "Урал" проведет во вторник со "Спартаком" в Москве.

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