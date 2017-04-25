Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Россия готова к проведению Кубка конфедерация 2017 года по футболу за полтора месяца до начала турнира. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Во вторник в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета оргкомитета "Россия-2018" при участии Международной федерации футбола (ФИФА).

"Мы в течение дня обсудили практически весь ход подготовки. И еще раз констатировали, что мы работаем одной командой, у нас есть понятное и правильное движение вперед. Совместная работа дает правильные результаты. Сегодня можно констатировать, что Россия в целом готова к Кубку конфедераций", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.