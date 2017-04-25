Футболист мадридского "Реала" Бэйл пропустит две недели из-за травмы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл выбыл из-за травмы на две недели. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

27-летний валлиец получил повреждение на 38-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" и был заменен на Марко Асенсио.

В ближайшие две недели "Реал" проведет матчи чемпионата Испании с "Депортиво", "Валенсией", "Гранадой", а также первую полуфинальную игру Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей в всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.