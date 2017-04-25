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Футболист мадридского "Реала" Бэйл пропустит две недели из-за травмы

Спорт
25 апреля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
27-летний валлиец получил повреждение на 38-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" и был заменен на Марко Асенсио
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Гарет Бэйл

Гарет Бэйл

© EPA/MARISCAL

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл выбыл из-за травмы на две недели. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

27-летний валлиец получил повреждение на 38-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" и был заменен на Марко Асенсио.

В ближайшие две недели "Реал" проведет матчи чемпионата Испании с "Депортиво", "Валенсией", "Гранадой", а также первую полуфинальную игру Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей в всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

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