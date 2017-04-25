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Все билеты на матч Кубка конфедераций между командами России и Португалии проданы

Спорт
25 апреля, 14:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина
Встреча пройдет 21 июня в Москве
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© Михаил Почуев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Все билеты на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии проданы. Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

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Матч Россия - Португалия будет сыгран 21 июня в Москве.

"Мы полностью уверены, что матч-открытие (17 июня в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии - прим. ТАСС) станет замечательным опытом для всех фанатов. Что касается матча Россия - Португалия, то мы продали все билеты на него. И это демонстрирует популярность Кубка конфедераций в России", - сказала Самура.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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