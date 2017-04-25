Россия должна 2 июня передать всю инфраструктуру Кубка конфедераций оргкомитету и ФИФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Россия как организатор Кубка конфедераций по футболу должна 2 июня передать всю инфраструктуру турнира оргкомитету и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Есть вопросы, которые необходимо завершить до 2 июня. К этой дате все стадионы, гостиницы будут переданы в ведение оргкомитета и ФИФА. Мы полны решимости провести Кубок конфедераций совместно с ФИФА на высоком уровне", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.