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Мутко: аккредитация на Кубок конфедераций никак не будет ограничивать журналистов

Спорт
25 апреля, 15:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина
Во вторник немецкая газета Bild написала, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций по футболу в случае, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Аккредитованные на Кубок конфедераций по футболу 2017 года журналисты не будут ограничены в выборе освещаемых тем. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице- премьер РФ Виталий Мутко.

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Во вторник немецкая газета Bild написала, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций по футболу в случае, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир. Газета утверждает, что от представителей зарубежной прессы с аккредитацией на Кубок конфедераций требуется освещение исключительно турнира и связанных с ним событий, и что они имеют право работать только на территории принимающих городов и близлежащих достопримечательностей.

"Журналистам на Кубке конфедераций не запрещено писать о чем-либо, они могут писать все, что угодно. Аккредитация никак журналистов не ограничивает", - сказал он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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