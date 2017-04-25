Мутко: концепция безопасности ЧМ-2018 согласована с ФИФА и реализуется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Концепция обеспечения безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира 2018 года в России согласована с Международной федерацией футбола (ФИФА) и находится на этапе реализации. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"У России есть концепция безопасности, которая разработана, согласована с ФИФА и реализуется. Она учитывает все факторы, угрозы и создание комфортных условий для всех клиентских групп - гостей, болельщиков чемпионата. Она основана на том опыте, которым обладает Россия при проведении крупных мероприятий, включая Олимпиаду", - сказал Мутко, добавив, что концепция также учитывает опыт ФИФА.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.