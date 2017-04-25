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Рейтинг ФИФА может быть изменен для стран - организаторов ЧМ

Спорт
25 апреля, 15:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина
В апрельском рейтинге ФИФА сборная России опустилась на 61-е место, повторив личный антирекорд
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Колин Смит

Колин Смит

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Система расчета рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) может быть изменена в отношении стран - организаторов чемпионатов мира. Такое мнение журналистам высказал директор по проведению соревнований ФИФА Колин Смит.

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В апрельском рейтинге ФИФА сборная России опустилась на 61-е место, повторив личный антирекорд. Сборная России как страна - хозяйка предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире мирового первенства, а официальные матчи учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские.

"Эта система рейтинга работает без изменений уже 10 лет. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, еще раз подумаем по поводу рейтинга на будущее. Может быть, надо внести поправки, особенно относительно страны - организатора чемпионата мира", - сказал Смит.

Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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