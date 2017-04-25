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Виталий Мутко назвал себя большим поклонником Лионеля Месси

Спорт
25 апреля, 15:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина
Вице-премьер РФ сожалеет о четырехматчевой дисквалификации футболиста в отборочном турнире к ЧМ-2018
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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/KIKO HUESCA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал себя большим поклонником футболиста сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом Мутко сообщил журналистам во время брифинга в Санкт-Петербурге.

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"Я очень уважаю сборную Аргентины, как и миллионы болельщиков, я - большой поклонник Месси. Он прошел сложный путь в футболе, сделал себя сам. Все мы видели, что он показал в последнем матче "Барселоны" и "Реала" (Месси забил два мяча, включая победный на последней минуте матча)", - сказал Мутко, добавив, что он сожалеет о четырехматчевой дисквалификации Месси в отборочном турнире к ЧМ-2018.

За четыре тура до окончания отборочного турнира в Южной Америке аргентинцы занимают пятое место в таблице, которое подразумевает стыковые матчи с командой из Океании. "В спорте все должно решаться на футбольном поле, все бывает. Сегодня и Аргентина, и Нидерланды, и Уэльс испытывают проблемы в отборе. Есть страны, которые находятся в зоне непопадания или в критической зоне попадания на чемпионат мира", - отметил Мутко.

"Я думаю, наши болельщики хотели бы видеть сборную Аргентины и Месси здесь, - продолжил Мутко. - Парадоксально, команда, которая играла в финале предыдущего чемпионата мира, может не отобраться. Конечно, мы все с большим нетерпением ждем и хотим видеть команду Аргентины в России, желаем им удачи".

Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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