Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специальная программа запланирована в московском парке "Музеон" в честь Кубка конфедераций

Спорт
25 апреля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Посетители парка 29 и 30 апреля смогут встретиться со звездами футбола, принять участие в конкурсах и выиграть билеты на турнир
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Программа развлечений, приуроченная к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, пройдет в московском парке искусств "Музеон" 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.

"С 29 по 30 апреля за несколько недель до старта Кубка конфедераций 2017 жители и гости столицы смогут почувствовать его приближение в парке искусств "Музеон". Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице", - сказали в пресс-службе.

Почетным гостем станет чемпион мира по футболу 1998 года, обладатель Кубка конфедераций 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи. Также гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с волком Забивакой - официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года.

"У всех желающих будет возможность узнать, как приобрести билеты на матчи турнира на сайте ФИФА - в этом им помогут волонтеры Кубка конфедераций. Одним из главных украшений станет трофей победителей - с ним также смогут познакомиться и сфотографироваться все желающие", - добавили в пресс-службе.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ
5
В Саратовской области подростка покусал лев
6
В Минусинске в Красноярском крае горит рынок на площади 1 тыс. кв. метров
7
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама