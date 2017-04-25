Специальная программа запланирована в московском парке "Музеон" в честь Кубка конфедераций

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Программа развлечений, приуроченная к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, пройдет в московском парке искусств "Музеон" 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.
"С 29 по 30 апреля за несколько недель до старта Кубка конфедераций 2017 жители и гости столицы смогут почувствовать его приближение в парке искусств "Музеон". Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице", - сказали в пресс-службе.
Почетным гостем станет чемпион мира по футболу 1998 года, обладатель Кубка конфедераций 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи. Также гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с волком Забивакой - официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года.
"У всех желающих будет возможность узнать, как приобрести билеты на матчи турнира на сайте ФИФА - в этом им помогут волонтеры Кубка конфедераций. Одним из главных украшений станет трофей победителей - с ним также смогут познакомиться и сфотографироваться все желающие", - добавили в пресс-службе.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.