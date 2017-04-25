Знарок назовет состав сборной России на ЧМ по хоккею после матча с олимпийской командой

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира станет известен после контрольного матча с олимпийской командой, который пройдет после Евротура. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок, чьи слова ТАСС приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России сыграет на заключительном этапе Евротура с 27 по 30 апреля.

"Три матча Евротура - важный этап подготовки к чемпионату мира. Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов, - сказал Знарок. - После возвращения мы проведем контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет на Кубке "Алроса" в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство".

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.