Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты сборной России Капризов и Шестеркин сыграют на Кубке "Алроса"

Спорт
25 апреля, 17:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля
Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов и вратарь Игорь Шестеркин сыграют за олимпийскую команду России по хоккею на турнире Кубок "Алроса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Кубок "Алроса" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля. В турнире также примут участие сборные Норвегии и Словении.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский ("Автомобилист"), Андрей Филоненко (ЦСКА);

защитники - Егор Рыков, Максим Чудинов (оба - СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все - ЦСКА), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев");

нападающие - Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все - "Сибирь"), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все - "Локомотив"), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба - "Салават Юлаев"), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба - ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба - СКА).

"Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в матчах Евровызова, продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая - присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт- Петербурге, который называется Кубок "Алроса". Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды - национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира", - прокомментировал состав команды главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ
5
В Саратовской области подростка покусал лев
6
В Минусинске в Красноярском крае горит рынок на площади 1 тыс. кв. метров
7
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама