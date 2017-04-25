Хоккеисты сборной России Капризов и Шестеркин сыграют на Кубке "Алроса"Спорт 25 апреля, 17:11
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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов и вратарь Игорь Шестеркин сыграют за олимпийскую команду России по хоккею на турнире Кубок "Алроса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Кубок "Алроса" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля. В турнире также примут участие сборные Норвегии и Словении.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари - Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Устинский ("Автомобилист"), Андрей Филоненко (ЦСКА);
защитники - Егор Рыков, Максим Чудинов (оба - СКА), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков, Артем Сергеев (все - ЦСКА), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев");
нападающие - Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все - "Сибирь"), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артем Ильенко (все - "Локомотив"), Михаил Воробьев, Кирилл Капризов (оба - "Салават Юлаев"), Вячеслав Основин, Максим Мамин (оба - ЦСКА), Александр Барабанов, Александр Дергачев (оба - СКА).
"Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в матчах Евровызова, продолжит подготовку в составе национальной сборной. Другая - присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт- Петербурге, который называется Кубок "Алроса". Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды - национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира", - прокомментировал состав команды главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ.