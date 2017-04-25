Экспертный совет Минспорта удовлетворен работой Федерации фристайла РФ в минувшем сезоне

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Экспертный совет Министерства спорта РФ поставил оценку "удовлетворительно" Федерации фристайла России (ФФР) за работу тренерского штаба и выступления спортсменов в минувшем сезоне. Об этом сообщил ТАСС президент ФФР Алексей Курашов.
Во вторник состоялось заседание экспертного совета Минспорта РФ, посвященное отечественному фристайлу.
"В целом работа федерации в минувшем сезоне была оценена как "удовлетворительно", - заметил Курашов. - Мы провели очень серьезный анализ по прошедшему сезону, по выступлениям как всех команд, так и каждому спортсмену отдельно. Выявили ошибки и недостатки, которые нами были допущены. Также определили пути их исправления".
"Теперь мы будем дальше работать по намеченному плану, - продолжил глава ФФР. - Те изменения, которые были проведены нами в тренерских штабах сборных в минувшем сезоне, дали положительный эффект. Считаю, что идем по правильному пути".
По словам главы федерации, на заседании экспертного совета много времени также было уделено этапу заключительной подготовки к Олимпийским играм - 2018. Курашов не исключил, что отечественные мастера фристайла заключительный этап предолимпийской подготовки проведут на Сахалине.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.