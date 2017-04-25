Волейболистки "Енисея" выиграли бронзу чемпионата России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" обыграл "Уралочку" из Свердловской области со счетом 3-2 в четвертом матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Красноярске.

Счет в серии до трех побед стал 3-1.

"Енисей" впервые в своей истории завоевал бронзовые награды чемпионата страны.