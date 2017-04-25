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РФС снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков

Спорт
25 апреля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на казанцев в качестве обеспечительной меры по заявлению бывшего игрока клуба Шоты Бибилова
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение удовлетворить заявление казанского клуба "Рубин" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на "Рубин" в качестве обеспечительной меры по заявлению бывшего игрока клуба Шоты Бибилова. Летом 2016 года "Рубин" в одностороннем порядке расторг контракт с футболистом, после чего Бибилов подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. "Рубин" должен был выплатить футболисту зарплату за август 2016 года, проценты за задержку выплаты зарплаты, задолженность по ежегодному стимулирующему вознаграждению за 2016 год, а также компенсацию за досрочное расторжение контракта.

"Палата по разрешение споров РФС приняла решение удовлетворить заявление ФК "Рубин" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов по делу Бибилова. "Рубин" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.

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