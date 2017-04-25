Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату России

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Игр 2012 года по спортивной борьбе, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева возобновила тренировки и готовится в июне выступить на чемпионате России. Об этом Воробьева рассказала ТАСС.
"Я отдыхала после Олимпиады почти полгода и только-только вернулась на борцовский ковер, возобновила тренировки, - сообщила Воробьева. - Сейчас, в начале своего третьего олимпийского цикла, я пока не ставлю себе каких-то максимальных задач. В первую очередь, мне нужно привести себя в спортивную форму и подойти к чемпионату России в хорошем самочувствии, с желанием. А дальше уже поэтапно - будет календарный план, буду действовать согласно ему".
Воробьева - чемпионка мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира - 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.