Мельцер и Кравцов вошли в тренерский совет Федерации бокса России

Миронов призвал детей войны потребовать компенсацию от Германии за потерянное детствоПолитика 25 апреля, 18:46
Рекордное количество женщин входит в состав комиссий МОКСпорт 25 апреля, 18:22
Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату РоссииСпорт 25 апреля, 18:19
Кузнецова просит проверить детдома в Петербурге после случаев насилия над сиротамиОбщество 25 апреля, 18:08
Китай освоит технологии длительного пребывания человека в космосе к 2022 годуКосмос 25 апреля, 18:04
Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолитаОбщество 25 апреля, 18:04
Суд в Киеве продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" до 23 июняМеждународная панорама 25 апреля, 17:47
Минтранс опроверг полный запрет на движение судов в городах-участниках Кубка конфедерацийОбщество 25 апреля, 17:27
Эксперт: более 50% школьников ежедневно едят конфеты и сосискиОбщество 25 апреля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Известные специалисты Марк Мельцер и Эдуард Кравцов вошли в состав тренерского совета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе организации.
Как ранее сообщал ТАСС, тренерский совет был создан в Федерации бокса России, его возглавил бывший главный тренер сборной Николай Хромов.
Помимо Мельцера и Кравцова в состав совета вошли главные тренеры мужской и женской сборных России Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно. Членами совета стали тренеры сборных России Александр Лукьянов и Виктор Волков, а также Зубер Джафаров, Валериан Соколов и Ахмед Рагимов.
Федерацию бокса России в настоящий момент возглавляет генеральный секретарь организации Умар Кремлев.