Мельцер и Кравцов вошли в тренерский совет Федерации бокса России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Известные специалисты Марк Мельцер и Эдуард Кравцов вошли в состав тренерского совета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе организации.

Как ранее сообщал ТАСС, тренерский совет был создан в Федерации бокса России, его возглавил бывший главный тренер сборной Николай Хромов.

Помимо Мельцера и Кравцова в состав совета вошли главные тренеры мужской и женской сборных России Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно. Членами совета стали тренеры сборных России Александр Лукьянов и Виктор Волков, а также Зубер Джафаров, Валериан Соколов и Ахмед Рагимов.

Федерацию бокса России в настоящий момент возглавляет генеральный секретарь организации Умар Кремлев.