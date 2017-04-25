Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мельцер и Кравцов вошли в тренерский совет Федерации бокса России

Спорт
25 апреля, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Также в состав совета вошли главные тренеры мужской и женской сборных России Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Известные специалисты Марк Мельцер и Эдуард Кравцов вошли в состав тренерского совета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе организации.

Как ранее сообщал ТАСС, тренерский совет был создан в Федерации бокса России, его возглавил бывший главный тренер сборной Николай Хромов.

Помимо Мельцера и Кравцова в состав совета вошли главные тренеры мужской и женской сборных России Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно. Членами совета стали тренеры сборных России Александр Лукьянов и Виктор Волков, а также Зубер Джафаров, Валериан Соколов и Ахмед Рагимов.

Федерацию бокса России в настоящий момент возглавляет генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
5
Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолита
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
Темы дня
Загрузка...
Реклама