Рекордное количество женщин входит в состав комиссий МОК

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Рекордное количество женщин входит в состав комиссий Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба организации, обнародовавшей состав всех 30 комиссий МОК на 2017 год.

В настоящее время число женщин в комиссиях увеличилось до 38 процентов, что является самым высоким показателем за всю историю МОК. По сравнению с 2013 годом число женщин увеличилось на 70 процентов. Из россиянок в состав различных комиссий входят двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России Елена Аникина.

Также в комиссиях организации увеличилось число членов из Америки, Азии и Африки. По словам главы МОК Томаса Баха, разнообразие членов комиссий гарантирует более содержательные обсуждения различных вопросов и отражает приверженность олимпийского движения к универсальности.