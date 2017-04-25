"Спартак" занял третье место в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский мини-футбольный клуб "Спартак" одержал победу над смоленским "Автодором" со счетом 9:4 в матче за третье место высшей лиги чемпионата России.

В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Аносов (5-я минута), Владимир Чурляев (12, 16), Сергей Абрамов (17, 39), Илья Федоров (34), Сергей Попов (35) и Юрий Циммерман (37, 38). У проигравших отличились Евгений Мурашов (16), Иван Кондратенков (29), Дмитрий Чернявский (37) и Алексей Кудлай (38).

Позднее во вторник в матче за золотые медали первенства поборются дублирующий состав КПРФ из Москвы и ДЮСШ-Ямал из Нового Уренгоя.