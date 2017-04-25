"Спартак" занял третье место в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу

Миронов призвал детей войны потребовать компенсацию от Германии за потерянное детствоПолитика 25 апреля, 18:46
Рекордное количество женщин входит в состав комиссий МОКСпорт 25 апреля, 18:22
Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату РоссииСпорт 25 апреля, 18:19
Кузнецова просит проверить детдома в Петербурге после случаев насилия над сиротамиОбщество 25 апреля, 18:08
Китай освоит технологии длительного пребывания человека в космосе к 2022 годуКосмос 25 апреля, 18:04
Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолитаОбщество 25 апреля, 18:04
Суд в Киеве продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" до 23 июняМеждународная панорама 25 апреля, 17:47
Минтранс опроверг полный запрет на движение судов в городах-участниках Кубка конфедерацийОбщество 25 апреля, 17:27
Эксперт: более 50% школьников ежедневно едят конфеты и сосискиОбщество 25 апреля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский мини-футбольный клуб "Спартак" одержал победу над смоленским "Автодором" со счетом 9:4 в матче за третье место высшей лиги чемпионата России.
В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Аносов (5-я минута), Владимир Чурляев (12, 16), Сергей Абрамов (17, 39), Илья Федоров (34), Сергей Попов (35) и Юрий Циммерман (37, 38). У проигравших отличились Евгений Мурашов (16), Иван Кондратенков (29), Дмитрий Чернявский (37) и Алексей Кудлай (38).
Позднее во вторник в матче за золотые медали первенства поборются дублирующий состав КПРФ из Москвы и ДЮСШ-Ямал из Нового Уренгоя.