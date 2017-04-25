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Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного турнира памяти Гашимова

Спорт
25 апреля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В турнирной таблице лидирует Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана
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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин одержал победу над болгарином Веселином Топаловым в пятом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

В других партиях еще один российский шахматист Владимир Крамник уступил американцу Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии, украинец Павел Эльянов разошелся миром с поляком Радославом Войташеком, азербайджанец Теймураз Раджабов и англичанин Майкл Адамс также не выявили победителя.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (3,5 очка), далее идут Эльянов, Адамс (по 3), Крамник, Топалов, Карякин, Со (по 2,5), Войташек, Раджабов (по 2) и Харикришна (1,5).

Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.

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