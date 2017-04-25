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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Ростов" Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате России.
В матче 25-го тура первенства страны с "Уфой" 22-летний голкипер обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского "Черноморца" в 1999-2000 годах на протяжении 809 минут. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.
Медведев стал игроком "Ростова" зимой 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.