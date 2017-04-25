ФК "Аякс" и мэрия Амстердама договорились о переименовании арены клуба в честь Кройфа

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб "Аякс" и мэрия Амстердама достигли соглашения о переименовании домашнего стадиона команды "Амстердам-Арены" в "Арену Йохана Кройфа". Об этом сообщается на официальном сайте "Аякса".
В течение шести месяцев договор о переименовании арены будет представлен в городском совете.
Кройф скончался в испанской Барселоне в марте 2016 года в возрасте 68 лет от рака. Через неделю после кончины Кройфа мэр Амстердама встретился с членами его семьи и обсудил ряд мероприятий по увековечиванию памяти знаменитого футболиста.
Голландец является одним из самых титулованных голландских футболистов. Выступая за "Аякс", а затем за "Барселону", он трижды становился обладателем "Золотого мяча". С "Аяксом" трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, а в 1974 году помог "Барселоне" впервые за 15 лет одержать победу в чемпионате Испании. В составе сборной Нидерландов Кройф стал серебряным призером чемпионата мира 1974 года и бронзовым призером чемпионата Европы (1976).