"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 23-й минуте забил Фернандо. Гол бразильца, который перешел в "Спартак" из итальянской "Сампдории" перед началом сезона, во второй раз в сезоне принес команде победу. Ранее его точный удар стал победным в игре 13-го тура с "Томью" (1:0).

Дмитрий Комбаров вышел на третье место по количеству матчей за "Спартак" в высшем дивизионе чемпионата страны (184), превзойдя Дмитрия Хлестова (183). Первые две строчки занимают Егор Титов (324) и Андрей Тихонов (191).

"Урал" в очередной раз вернулся в премьер-лигу в 2013 году и с тех пор имел положительную статистику в матчах со "Спартаком" в Москве. Теперь она стала равной - по две победы при разнице мячей 3:2 в пользу красно-белых.

"Спартак" в 13 домашних матчах в текущем сезоне одержал 12 побед при одном поражении с разницей мячей 22:6 - лучший показатель в лиге.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Спартак" продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против московского "Локомотива". "Урал" с 29 очками идет 10-м. В следующем туре "Спартак" 30 апреля в гостях сыграет с ЦСКА, "Урал" днем ранее также на выезде встретится с грозненским "Тереком".