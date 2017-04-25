"Ростов" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 23-й минуте забил Дмитрий Полоз. "Ростов" не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении восьми матчей, причем шесть из них завершились со счетом 0:0.
Вратарь хозяев Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате России, обойдя Максима Левицкого. Медведев не пропускает в первенстве страны на протяжении 862 минут, лидирует по этому показателю Руслан Нигматуллин (939). Кроме того, 22-летний голкипер обновил клубный рекорд серии без пропущенных мячей, обойдя Сослана Джанаева (775).
В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Ростов" занимает пятое место, набрав 39 очков и два балла проигрывая идущему четвертым "Краснодару". Четвертое место позволит команде сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Уфа" с 33 очками идет девятой.
В следующем туре "Ростов" на своем поле примет пермский "Амкар", "Уфа" также дома сыграет с тульским "Арсеналом", Обе встречи пройдут 30 апреля.