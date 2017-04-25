Авен: в матче с "Уралом" было заметно, что игроки "Спартака" никогда не были чемпионами

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты "Спартака" в матче с "Уралом" были зажаты и играли медленно, видно, что никто из них никогда не был чемпионом. Такое мнение журналистам высказал член наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп", болельщик "Спартака" Петр Авен.

Матч 25-го тура чемпионата России завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

"Команда была зажата, играли медленно. В команде никто никогда не был чемпионом. Но видно, что ребята хотят. В завтрашнем матче "Локомотив" - ЦСКА буду болеть за "Локомотив", - поделился впечатлениями Авен.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Спартак" продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против "Локомотива". В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.