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Каррера: вопрос с участием Зе Луиша и Луиса Адриано в матче с ЦСКА прояснится в среду

Спорт
25 апреля, 22:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Футболисты пропустили последние три встречи команды из-за травм
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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вопрос с участием травмированных футболистов "Спартака" Зе Луиша и Луиса Адриано в матче чемпионата России с ЦСКА прояснится в среду. Об этом сообщил журналистам главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Во вторник "Спартак" в матче 25-го тура чемпионата России переиграл дома "Урал" - 1:0. В следующем туре 30 апреля красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА. Зе Луиш и Адриано пропустили последние три встречи команды из-за повреждений.

"Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА", - заявил Каррера.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Спартак" продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против "Локомотива".

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