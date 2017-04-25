Каррера: "Спартак" в матче с "Уралом" правильно отреагировал на поражение от "Ростова"

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты "Спартака" своей победой над "Уралом" правильно отреагировали на разгромное поражение от "Ростова". Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В субботу в матче 24-го тура чемпионата России красно-белые проиграли в Ростове-на-Дону со счетом 0:3. Во вторник "Спартак" взял верх дома над "Уралом" (1:0).

"Такие ситуации, как у нас в Ростове или Самаре (поражение 0:4 в матче 16-го тура - прим. ТАСС) не должны происходить, но я сам был игроком и знаю, что порой такое случается. Позитивный момент - в моментальной реакции на такие провалы, и мы смогли среагировать после "Ростова". Трудно побеждать в два-три мяча, тем более мы и так не часто это делаем, был важен боевой дух, который мы продемонстрировали", - отметил Каррера.

"Зобнин станет выдающимся футболистом"

Каррера считает, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин вырастет в выдающегося футболиста.

"Зобнин проводит отличный сезон. Он является универсалом, где бы он ни играл, делает это отлично. Я думаю, что он станет выдающимся игроком", - заявил итальянский специалист.

Зобнин перешел в "Спартак" перед началом текущего сезона из "Динамо". На счету 23-летнего полузащитника 26 игр за красно-белых. В текущем сезоне он также регулярно вызывается в сборную России.

Усталость чувствуется

Специалист не до конца остался доволен качеством игры команды, однако отметил, что на данный момент важнее было победить. "Считаю, что мы показали хорошую игру, было не легко играть против команды, которая закрывалась на своей половине поля. Нам было тяжело играть на "стандартах", мы не использовали некоторые свои возможности. Но, безусловно, мы можем играть лучше, но на этот момент мы заработали три очка. В следующем году никто не вспомнит этот матч с "Уралом", запомнятся только медали", - сказал он.

Итальянец признался, что усталость игроков от плотного графика чувствуется. "Нелегко играть через два дня на третий. Конечно, чувствуется усталость у игроков. Но осталось пять матчей, и тут на первый план выходит желание", - сказал он.

"Не могу объяснить, почему ошибается Кутепов"

Участие в матче полузащитника команды Фернандо было под вопросом из-за повреждения, полученного в игре с "Ростовом". "Что касается Фернандо, он играл, так как был в хорошей физической форме, иначе бы он не вышел. Мы играли с двумя опорными полузащитниками, которые чередовали свои функции на поле, ничего особенного не было", - рассказал Каррера.

В центре защиты в четвертом матче подряд вышел Георгий Джикия и остался в запасе Сальваторе Боккетти. Во второй из последних трех встреч на скамейке остался и Илья Кутепов. "В данном матче я предпочел Джикию, а не Боккетти, это тактический выбор. Я общаюсь с Сальваторе, никакой проблемы нет", - объяснил Каррера.

"У меня нет объяснения, почему Кутепов стал ошибаться больше после перерыва в чемпионате (на матчи сборной). Все ошибаются - игроки, тренеры. Когда Кутепов должен играть, я не смотрю на его ошибки, но сегодня должны были играть другие люди. Стартовый состав я выбираю, не судя по ошибкам, а судя по поведению, по тому, как игроки тренируются в течение недели, и отталкиваясь от соперника", - также сказал он.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Спартак" продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА. В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.