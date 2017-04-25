Баскетболисты "Фенербахче" обыграли "Панатинаикос" и вышли в "Финал четырех" Евролиги

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Турецкий "Фенербахче" одержал победу над греческим "Панатинаикосом" в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги и вышел в "Финал четырех". Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 79:61 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Кей Си Риверс, набравший 26 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Фенербахче". В полуфинале турецкий клуб встретится с сильнейшим в противостоянии между испанским "Реалом" и другой турецкой командой "Дарюшшафакой".

"Финал четырех" пройдет в турецком Стамбуле 19-21 мая.