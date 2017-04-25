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FIA проведет тесты прозрачного щита на машинах "Формулы-1" по ходу нынешнего сезона

Спорт
25 апреля, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
При этом FIA решила отказаться от другого способа защиты голов гонщиков - специальной непрозрачной конструкции, установленной поверх кокпита
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) по ходу нынешнего сезона проведет тестирование прозрачного щита для защиты голов гонщиков, выступающих в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба FIA.

Как сообщается, тестирование будет проведено в рамках будущей реализации данной системы защиты в 2018 году. При этом FIA решила отказаться от другого способа защиты голов гонщиков - специальной непрозрачной конструкции, установленной поверх кокпита.

Кроме того, во вторник на совещании FIA было принято решение со следующего сезона ограничить команды в конструировании машин. В частности будут введены ограничения для проектов машин с так называемым "акульем плавником".

Также на совещании было утверждено решение - в случае прерывания гонки красными флагами проводить рестарт с места.

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